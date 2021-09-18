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مستشار الرئيس: جزء كبير من أدوية علاج كورونا يتم إنتاجها في مصر (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الشكر للمؤسسات الدوائية في مصر التي تنتج جميع الأدوية بكميات كافية وسرعة عالية، موضحًا أن هناك بيان يومي بالاحتياطي الاستراتيجي من الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري.

وأضاف "تاج الدين"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن أدوية الفيروسات تم استخدامها لعلاج حالات الإصابة بكورونا سواء الحالات الشديدة في المستشفيات أو الحالات خارج هذه الإطار في المراحل البسيطة والمتوسطة، منوهًا بأن جميع الأدوية تم توفيرها في مصر، وجزء كبير منها يتم إنتاجه في مصر.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك متابعة يومية لعدد حالات الإصابة بكورونا ونسب الوفيات وعدد الحالات الشديدة، ومتابعة لتوفير الأدوية والأجهزة والمعدات بكل موقف، ونسبة الإشغال ومدى وجود حاجة لفتح مستشفيات او مراكز علاج جديدة.

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