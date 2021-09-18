سهر الصايغ: "لو كنت مكان علياء لاكتشفت شخصية عماد مبكرا"

أكدت الفنانة سهر الصايغ، أن شخصيتها الحقيقية لا تشبه كثيرا شخصية علياء التي قدمتها في حكاية "بيت عز" بمسلسل إلا أنا.



وقالت " أشبه علياء في طيبتها ولكن طيبة ليست ساذجة ولو كنت مكانها لاكتشفت شخصية عماد مبكرا".



وأضافت " كلما طال العمر صار الإنسان أكثر نضجا وخبرة في التعامل مع البشر بمختلف أنواعهم".



وأضافت سهر، ان أبرز ردود الأفعال التي جائتها علي العمل ان الجمهور اشاد بأدائها بعد وفاة والدتها في المسلسل وانها تمثل حالتهم بعد وفاة والدتهم بنفس المرض.



"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى.

