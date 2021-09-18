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حمدي قوطة نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:31 م
المهندس حمدي قوطة والمستشار بهاء أبو شقة
المهندس حمدي قوطة والمستشار بهاء أبو شقة
عبداللطيف هيبة
قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدي قوطة عضو المكتب التنفيذي نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد والموقع الإلكتروني.

حمدي قوطة نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد
كما قرر المكتب التنفيذي أن يكون قوطة المسئول الأول عن كافة المسئوليات المالية والإدارية.

وكان المكتب التنفيذي قد عقد اليوم السبت اجتماعًا برئاسة "أبو شقة"، حضره جميع أعضاء المكتب، وصدرت الموافقة بإجماع الآراء.

موافقة المكتب التنفيذي وتعهد حمدي قوطة 
من جانبه، تعهد المهندس حمدي قوطة أمام المكتب التنفيذي بالالتزام بتنفيذ كافة ما جاء بهذا القرار.

وهنأ أعضاء المكتب التنفيذي المهندس حمدي قوطة بثقة المكتب التنفيذي وتمنوا له التوفيق.

الكلمات المفتاحية

صحيفة الوفد حمدي قوطة حزب الوفد جريدة الوفد بهاء أبو شقة

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