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أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بيرنلي في الدوري الانجليزي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:30 م
أرسنال وبيرنلي
أرسنال وبيرنلي
محمد أيمن

أعلن ميكيل أرتيتيا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال تشكيل الجانرز الذي يستعد لمواجهة فريق نادي بيرنلي لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل مباراة أرسنال وبيرنلي 

وجاءت تشكيلة الأرسنال على النحو التالي :-

حراسة المرمى : رامسديل.
خط الدفاع : تومياسك ، بين وايت ، ، جابرييل ، تيرني.
خط الوسط : توماس بارتي ، ساكا ، سميث روي ، أوديجارد.
خط الهجوم : نيكولاس بيبي ، بيير إيميريك أوباميانج.

وقبل المباراة يحتل فريق نادي أرسنال المركز السابع عشر برصيد ثلاثة نقاط جمعها الفريق من الفوز في مباراة والخسارة في ثلاثة لقاءات فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد نقطة يتيمة من التعادل في مباراة وخسارة ثلاثة لقاءات.

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بيرنلي الدوري الأنجليزي الممتاز ارسنال

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