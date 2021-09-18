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ارتفاع حرارة الجو غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، ومع بداية الأسبوع الجديد اليوم، يبدأ بارتفاع درجات الحرارة العظمي والصغري ويستمر خلال الأيام القادمة.
 
وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها، أن هذا الارتفاع يبلغ ذروته يومي الاثنين والثلاثاء، ويكون الطقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد. 
 
وكشفت الأرصاد عن الظاهرة المؤثرة غدا وهي انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وتكون علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة. 
 
وعن اليوم السبت، فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

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