Advertisements

إطلاق مبادرة «الرعاية الآمنة للمريض»

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:39 م
السبكي
السبكي
منى صموئيل


أطلقت الهيئة العامة الرعاية الصحية مبادرة «الرعاية الصحية الآمنة للمريض»، وهو ما يعد من أهم مخرجات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي تم الاحتفال به اليوم بالتعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية.
اليوم العالمي لسلامة المرضى
جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بحضور عدد من قيادات الهيئات الثلاث وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وممثلي منظمة الصحة العالمية وممثلين عن هيئات الشراء الموحد والدواء.
تعزيز سلامة المرضى
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أطلق المبادرة، أن الهدف منها هو تعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم تقديم الأطقم الطبية والإدارية الخدمات الآمنة لكافة المرضى وبأعلى جودة عالمية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.
رفع مستوى الرعاية
وأشار إلى أن مبادرة «الرعاية الآمنة للمريض»، تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في رفع مستوى الرعاية الطبية المأمونة للمواطنين وهو ما انعكس على مستوى الخدمة الطبية في مصر بشكل عام، وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل خاص.

وأكد أن المبادرة التي تم إطلاقها، من شأنها بناء الكوادر التي تقود المرصد داخل كل مستشفى أو وحدة أو مركز صحة أسرة، وذلك للتعامل الاستباقي مع أي أخطار أو أخطاء طبية داخل أي منشأة من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومن شأنها أيضًا الحد من المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية، وكذلك الحد من الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمات.

ولفت السبكي، أنه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن 83%من الأخطاء الطبية يمكن تلافيها بتبني سياسات مأمونة داخل كافة الكيانات التي تدير المنشآت الصحية، فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها في عام 2019، أن خمسة أشخاص يفقدون حياتهم كل دقيقة في العالم بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يفوق عدد ضحايا الحروب والكوارث سنويًا، وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن معظم الأخطاء الطبية التي تحدث ترتبط بالتشخيص الخاطئ والوصفات الطبية والأدوية الغير مناسبة، أو عمليات البتر الخاطئة أو توابعها، والجراحات التي يتم إجرائها بشكل خاطئ.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تفاؤله بنتائج تلك المبادرة، مؤكدًا أن العام القادم في مثل هذا اليوم الخاص بالاحتفال بسلامة المرضى سنجني ثمار تلك المبادرة، التي تستهدف تقليل أخطاء وأخطار معوقات الرعاية الصحية الآمنة، ومعايير السلامة والصحة المهنية وتقديم الدواء الآمن، لكافة منتفعي منظومة الصحي الشامل.
إطلاق مبادرة «الرعاية الآمنة للمريض»
إطلاق مبادرة «الرعاية الآمنة للمريض»

الكلمات المفتاحية

مبادرة الرعاية الآمنة الاعتماد والرقابة

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ 7 دقائق

عاجل.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمباراة كريستال بالاس وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة غامضة من خالد الغندور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة كبيرة في ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ أقل من ساعتين

قلق في الزمالك بسبب كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في الليجا

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:50 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

02:16 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

02:54 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements