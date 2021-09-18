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مستشار الرئيس للصحة يوجه مناشدة للمواطنين بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا خلال الموجة الرابعة حتى الآن، وهناك تعامل جيد في جميع المؤسسات، موضحًا أن معظم الحالات بسيطة أو متوسطة، والأعراض العامة في مجملها لا تختلف كثيرًا عن الموجات الثلاث السابقة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال تصريحات له والمذاعة عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن الحالات التي بمظاهر إكلينكية معينة يحددها الأطباء وتحتاج لدخول المستشفيات يتم ذلك، وهناك رعاية مركزة متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية للحالات التي تحتاج لدخول الرعاية، والتعامل معها يتم بحرفية شديدة جدًا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن جميع الأجهزة والمستلزمات والأدوية وأجهزة التنفس الصناعي متوفرة لخدمة مرضى كورونا في الموجة الرابعة، وهناك احتياطي استراتيجي أمر به رئيس الجمهورية.

وناشد، أي مريض مصاب حتى بأعراض بسيطة أن يتواصل مع الطبيب أو مع مؤسسات الدولة التي تقدم الخدمات الطبية المتمثلة في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، والأطباء في جميع المواقع الذين يتابعوا المرضى ويستطيعوا أن يوجهوهم حال كانوا يواجهوا صعوبة في التنفس أو إسهال شديد أو وصول الأكسجين لنسبة معينة للتوجه للحصول على الرعاية الطبية بالمستشفيات.

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