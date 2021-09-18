عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز





إستقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على إعارة واحد من أبرز نجوم القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





الزمالك يستقر على إعارة حازم إمام





وقرر كارتيرون إعارة قائد الزمالك حازم إمام بعد التعاقد مع الدولي التونسي حمدي النقاز الذي عاد للقلعة البيضاء للمرة الثانية بعد أن رحل في شهر ديسمبر من العام 2019.





حيث رفض الفرنسي فكرة إعارة الظهير الأيمن التونسي وتمسك ببقائه بجانب مواطنه حمزة المثلوثي في الجبهة اليمنى الأمر الذي يدفع الإدارة لإعارة حازم إمام.





وأبلغ الفرنسي الإدارة أنه لا يحتاج لخدمات حازم إمام وطالب بإعارته أو بيعه خاصةً أنه لم يقدم المردود المنتظر الموسم الماضي بسبب إصاباته المتكررة وعدم وجود دور فعال له في التشكيل الأساسي.