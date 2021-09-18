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أسبوع حار.. ننشر تفاصيل حالة الطقس المتوقعة × 8 نقاط

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 18 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، إليكم النقاط التالية:
 
- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- يسود طقس معتدل الحرارة رطب على  السواحل الشمالية.

- يسود طقس لطيف  ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقى الأنحاء. 
 
- اعتبار من الأحد 19 سبتمبر، يسود البلاد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

- ويسود البلاد رتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 5 درجات مئوية على جنوب البلاد .
 
- تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .
 
- نشاط رياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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