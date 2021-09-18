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أوقاف الفيوم تنهي أزمة رسومات المسجد الفرعوني بقرية النزلة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:45 م
المسجد
المسجد
الفيوم : ريهام على

أنهت مديرية أوقاف الفيوم، برئاسة الشيخ الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة أوقاف الفيوم، أذمة الرسوم الفرعونية على واجهة مسجد النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، والتى اثارت جدلا كبيرا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
تشكيل غرفة عمليات
وقام وكيل وزارة أوقاف الفيوم بتشكيل غرفة عمليات، وتواجد طوال الساعات الماضية أمام المسجد، وأشرف بنفسه في زمن قياسي لا يتعدى يومين، على إزالة الرسومات الفرعونية التي كانت على واجهة المسجد، وخاصة الصقر وزهرة اللوتس اللذان أثارا جدلا كبيرا على تواجدهما على واجهة المسجد.
زخارف المسجد ورسوماته أصبحت الآن الإسلامية
وأكد الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة أوقاف الفيوم، أن زخارف المسجد ورسوماته أصبحت الآن، تعود إلى العمارة الإسلامية الخاصة بالمساجد، وسيتم خلال الأيام القادمة إعادة أفتتاح المسجد ودخول المصليين به لأداء الصلاة.

من جانب أخر قال المهندس أحمد السيد زكي رزق، المشرف على تصميم المسجد تصميم المسجد، بأن التصميم من الطراز الفرعوني مطعما برسومات إسلامية، والشعار الموجود على واجهة المسجد وهو الصقر يرمز لمعتقدات الفراعنة الدينية وليست الوثنية كما يعتقد البعض والتي كانت تربطهم بعبادتهم وايضا زهرة اللوتس ترمز للخير ورسمها لا يختلف عن الزخارف الموجودة في المساجد.

وحول وجود رسمة الصقر المنقوش على المسجد أكد المهندس رزق أنه يرمز إلى التاريخ الفرعوني بأنه طائرمقدس لدى الفراعنة، وينقل الدعوات إلى الله ليس، وليس مخالفا لتعليم الدين، المسجد مصمم على رسمة النجمة الثمانية كرمز للدين الإسلامي.
أوقاف الفيوم تنهي أزمة رسومات المسجد الفرعوني بقرية النزلة
أوقاف الفيوم تنهي أزمة رسومات المسجد الفرعوني بقرية النزلة

الكلمات المفتاحية

مسجد الطراز الفرعوني أوقاف الفيوم

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