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برينتفورد يضرب وولفرهامبتون بثنائية في الدوري الانجليزي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 03:45 م
برينتفورد وولفرهامبتون
برينتفورد وولفرهامبتون
محمد أيمن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد فوزًا هامًا على مضيفه فريق نادي وولفرهامبتون في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد مولينو لحساب مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.

برينتفورد يكتسح وولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء

افتتح اللاعب بريان مبيو ثنائية فريقه في الدقيقة الرابعة والثلاثين بعد أن تسلم تمريرة حريرة من زميله في الفريق الانجلزي إيفان توني الذي تكفل بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والعشرين من علامة الجزاء.

بهذا الفوز رفع فريق نادي برينتفورد رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة في المقابل توقف رصيد وولفرهامبتون عند ثلاثة نقاط من فوز وثلاثة هزائم.

الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون برينتفورد الدوري الأنجليزي الممتاز

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