عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية





أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن ضم صفقة جديدة لدعم الفريق السكندري خلال فترة الإتقالات الصيفية الجارية.





سموحة يعلن ضم محمد عبد العاطي





وكان رئيس سموحة قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية انه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن صفقة وصفها بالتاريخية للفريق السكندري للمشاركة مع الفريق في الموسم القادم.





قبل أن يعلن نادي سموحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب فريق نادي وادي دجلة على سبيل الإعارة بنية الشراء.





وفي سياق آخر يستعد أبناء أحمد سامي لمواجهة بيراميدز في دور الستة عشر منب بطولة كأس مصر يوم الجمعة القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.