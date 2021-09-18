ننشر موعد إعلان نتيجة امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

يبحث الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لهذا العام عن موعد إعلان نتيجة امتحان الدور الثاني للثانوية العامة للاطمئنان على مستواهم اتلعليمي ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات الدور الثاني.





ومن هنا تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام تفاصيل حول موعد إعلان نتيجة امتحان الدور الثاني للثانوية العامة، فقد ازداد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الامر وبات الطلاب في حالة قلق بشأن معرفة موعد النتيجة لمعرفة الدرجات الحاصلين عليها.





موعد إعلان نتيجة امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني، بحد أقصى ستكون بعد غد الاثنين.





ومن جهتها، تواصل الوزارة أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكراسات الإجابة، حيث أوشك الكنترول على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب وأيضا مراجعة النتيجة وتجميعها.





وأدى امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة قرابة 140 ألف طالب وطالبة، حيث انطلقت الامتحانات يوم 4 سبتمبر الجارى وانتهت 13 من الشهر نفسه، كما بدأ الكنترول المركزى فى أعمال التصحيح الإلكترونى.