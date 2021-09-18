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محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:17 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
شيماء الريس
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ومخالفات خروج عن خط التنظيم خلال أعمال الحملة المكبرة التى قادها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى فى منطقة الأمل الجديد بمشاركة شرطة مرافق بورسعيد، وتنفيذ حوالى ٢٣ قرار إزالة تعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم فى منطقة اللبانة الجديدة، مشيرا إلى أن خطة الدولة هى متابعة كل المناطق التى تم تطويرها من قبل وعدم السماح بحدوث أى تشوهات بها أو العودة إلى السلوكيات العشوائية.

وأكد المحافظ، استمرار إزالة كافة المخالفات ومنع التشوهات للحفاظ على الوجه الحضارى بجميع الأحياء، مشددا على تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة للحفاظ على هذه المناطق السكنية من التشوهات التى يقوم بها بعض المواطنين.

ولفت، إلى أنه سيتم إزالة كافه مخالفات الخروج عن خط التنظيم وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط ومنع هذه التشوهات التي تسيئ إلى المظهر الحضارى بعد أن قامت الدولة بدورها في توفير هذه الوحدات السكنية على أعلى مستوى وبما يساهم فى تيسير حركة مرور السيارات والمشاة وإعادة الانضباط إلى جميع مناطق وشوارع المحافظة.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى قد واصلت حملاتها المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد بالضواحي واللبانة الجديدة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار الحملات المكثفة من قبل الأجهزة التنفيذية بالأحياء لمتابعة إزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم.
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)
محافظ بورسعيد: تنفيذ 67 قرار إزالة تعديات في منطقة الأمل الجديد (صور)

الكلمات المفتاحية

منطقة الامل الجديد محافظات بورسعيد ازالة تعديات

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