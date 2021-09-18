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بالتعاون مع إسلام زكي والمالكي.. ساموزين يطرح أغنية جديدة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:33 م
ساموزين
ساموزين
نور طلعت
يستعد النجم ساموزين، لطرح أغنية جديدة "سينجل" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان وتوزيع إسلام زكي.

في سياق آخر يتعاون، ساموزين مع الموزع الموسيقي أكرم عادل، من خلال  أغنية تحمل اسم "طول ما نا وياكي" من توزيعه وألحانه وكلمات حسين مصطفى محرم وتنتمي للون الرومانسي، ويقدمها سامو بشكل مختلف وجديد عليه، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

ساموزين أغنية جديدة إسلام زكي أحمد المالكي

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