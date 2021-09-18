كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حاول التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في الآونة الأخيرة.





مفاجأة.. مانشستر سيتي فشل في ضم نجم برشلونة

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الإسباني أنسو فاتي نجم برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً رفض الذهاب إلى المان سيتي لأن رغبته هي الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فاتي وافق على تعديل عقده بتخفيض راتبه مع برشلونة بسبب ما يمر به النادي الكتالوني من ضائقة مالية في الوقت الحالي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فاتي أصبح قريبا للغاية من العودة إلى الملاعب بعد نحو عام من الغياب بسبب الإصابة.