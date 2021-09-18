يسعي نادي الزمالك وباتريس كارتيرون فى حسم ملف الراحلين عن الفريق والصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





جديد مفاوضات الزمالك لحسم ملف تجديد عقد بن شرقي

ويرغب مسؤولو اللجنة التى تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى تجديد التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وعلم الفجر الرياضي أن نادي الزمالك قد وصل لمفاوضات متقدمة مع أشرف بن شرقي لتجديد التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن مازال حتي الآن هناك اختلافات حول بنود التعاقد الجديد مثل الشرط الجزائي.





ويذكر أن الزمالك تعاقد مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم المصري البورسعيدي ومحمود شبانة مدافع غزل المحلة وحمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.



