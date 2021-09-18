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مدرب جالاتا سراي يصدم مصطفى محمد بهذا القرار
السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:29 م
مصطفى صابر
توترت العلاقة بين مصطفى محمد وفاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، في ظل استبعاده من التشكيل الأساسي لفريقه منذ بداية الموسم.
وكان ذلك الأمر بعدم الدفع بمصطفى محمد، في المباريات بشكل أساسي هو زيادة وزنه.
مدرب جالاتا سراي لا يرغب في استمرار مصطفى محمد
كما أن فاتح تريم، لا يرغب في استمرار مصطفى محمد، في صفوف الفريق في الفترة المقبلة، ولا يفضل تفعيل بند الشراء النهائي في عقد جالاتا سراي مع الزمالك، في حالة رغبة الفريق التركي ضم اللاعب بشكل نهائي.
ولعب فريق جالاتا سراي 11 مباراة، منذ بداية الموسم، لم يظهر مصطفى محمد كأساسي سوى في لقائين، بينما ظل حبيس مقاعد البدلاء في 8 مباريات وخرج من القائمة في مباراة، وذلك بعد الظهور المميز للمهاجم السنغالي مباي دياني، العائد لصفوف الفريق في هذا الصيف.