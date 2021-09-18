تعرف على حقيقة حرمان الزمالك من الصفقات لمدة فترتين

يسعى نادي الزمالك ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء فى تسجيل الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





حقيقة حرمان الزمالك من الصفقات لمدة فترتين

وكان ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول حرمان نادي الزمالك من تسجيل اللاعبين وقيدهم فى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب المديونيات التي على النادي.









وعلم الفجر أن حتي اللحظة الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرفض تسجيل الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.









ويذكر أن الزمالك تعاقد مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم المصري البورسعيدي ومحمود شبانة مدافع غزل المحلة وحمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.