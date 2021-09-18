Advertisements

تعرف على حقيقة حرمان الزمالك من الصفقات لمدة فترتين

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
يسعى نادي الزمالك ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء فى تسجيل الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

حقيقة حرمان الزمالك من الصفقات لمدة فترتين
وكان ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول حرمان نادي الزمالك من تسجيل اللاعبين وقيدهم فى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب المديونيات التي على النادي.


وعلم الفجر أن حتي اللحظة الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرفض تسجيل الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.


ويذكر أن الزمالك تعاقد مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم المصري البورسعيدي ومحمود شبانة مدافع غزل المحلة وحمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

الكلمات المفتاحية

حقيقة حرمان الزمالك حرمان الزمالك الصفقات لمدة فترتين آلفجر

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ ساعة و نصف

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة غامضة من خالد الغندور

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على حقيقة حرمان الزمالك من الصفقات لمدة فترتين

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ أقل من ساعتين

جديد مفاوضات الزمالك لحسم ملف تجديد عقد بن شرقي

منذ أقل من ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في الليجا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الجوكر

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

كارتيرون يرفض رحيل هذا اللاعب عن الزمالك

تعرف على أخر تطورات الصفقة الكبري فى الأهلي

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:50 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

02:16 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements