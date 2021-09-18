أعلن ليوناردو جارديم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





جوميز وأزارو يقودان هجوم الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين



وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.





وضم تشكيل الهلال كلا من:





عبدالله المعيوف، مدالله العليان، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، بيريرا، ماريجا، بافتيمبي جوميز





بينما جاء تشكيل الاتفاق كالتالي:





رايس مبولحي، سعيد المولد، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيب، سنوسي هوساوي، علي هزازي، سوزا، فيليب كيش، عبدالله السالم، هزاع الهزاع، وليد أزارو





ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الاتفاق في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.



