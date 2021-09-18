هيئة الدواء تحدد الوقت الأنسب لتلقي مصل الأنفلونزا والفئات الممنوعة

حددت هيئة الدواء المصرية الفئات الأكثر احتياجًا لمصل الأنفلونزا وكذلك الممنوعين منه، موضحة أن الحصول على المصل يكون عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد.





الوقت الأنسب لتلقي لقاح الأنفلونزا

ونوهت الهيئة إلى أن شهري سبتمبر وأكتوبر يعدان الوقت الأمثل للحصول على مصل الأنفلونزا، وتحقيق أكبر فاعلية، مؤكدة أن تلقي اللقاح في أي وقت خلال موسم الأنفلونزا قد يعمل على منع الإصابة بالأنفلونزا.





وذكرت الهيئة أن الأطفال الذين يحتاجون لجرعتين من المصل يجب أن يتلقوا جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن بعد أن يتوفر اللقاح، لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل.





الفئات الأكثر احتياجًا لمصل الأنفلونزا

وأوضحت الهيئة أن لقاح الأنفلونزا مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا، ومن بينهم الأشخاص البالغون فوق الـ50 عاماً، الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا، ومنها الربو، والسرطان، وداء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، والسكري، وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وأمراض الكلى أو الكبد، إضافة إلى الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، بجانب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا.





الفئات الممنوعة من الحصول على مصل الأنفلونزا

كما حذرت هيئة الدواء الأشخاص المصابين بالحساسية تجاه مصل الأنفلونزا أو أي مكون من مكوناته، والأطفال دون الـ6 أشهر، من تلقي المصل.





وذكرت أنه يمكن لأي شخص من جميع الفئات العمرية بعد 6 أشهر تلقي المصل حال عدم مواجهة موانع طبية، مؤكدة أنه ينبغي أولاً استشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار مستحضر المصل الأنسب للشخص، لافتة إلى أنه يمكن تلقي المصل أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، على أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب.