موعد مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا اليوم السبت في الدوري الإيطالي

يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره بولونيا اليوم السبت 17 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.









ويحتل فريق إنتر ميلان في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يتواجد بولونيا في المركز السادس برصيد 7 نقاط.









موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

وتقام مباراة إنتر ميلان ونظيره بولونيا اليوم السبت في مسابقة الكالتشيو في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.









القنوات الناقة لمباراة إنتر ميلان وبولونيا

وينقل لقاء إنتر ميلان ونظيره بولونيا عبر شاشة قناة "بي إن سبورتس"، الراعي الرسمي والوحيد لبث مباريات الدوري الإيطالي.