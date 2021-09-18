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أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:44 م
المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
عبداللطيف هيبة
التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، في لقاء مفتوح، بقيادات وأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة المنوفية.

واستمع رئيس الوفد لكلمات وآراء قيادات وأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالمنوفية ومقترحات وخطط الشباب والمرأة للارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي في المحافظة، وتنشيط عمل اللجنة ليظل اسم وراية بيت الأمة عاليا مدويًا في السماء.

ووجه رئيس حزب الوفد الشكر والتقدير للجنة العامة لحزب الوفد بالمنوفية على ما استمع إليه من حب لبيت الأمة وحرص شديد على أن يبقى الوفد داعمًا ومساندًا للدولة المصرية في لقاء وصفه بـ "الوطني".

وأكد أبو شقة أن محافظة المنوفية ستبقى قلعة حقيقية من قلاع حزب الوفد، مشيرًا إلى أن الحزب سيشهد تقدمًا كبيرًا على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، لتكون رسالة قوية للجميع بأن الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن والدولة المصرية، والوقوف بقوة مع المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

وانتهى الاجتماع بإجماع الحضور على تأييد رئيس الحزب في كافة سياساته وفي أن يبقى حزب الوفد داعمًا قويًا للدولة الوطنية ومناصرًا لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)
أبو شقة: الوفد كان وما زال وسيظل قلعة سياسية من قلاع حماية الوطن (صور)

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