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التأمين الصحي الشامل: 7 مراكز صحية جديدة لتقديم خدمات الرعاية الأولية بالإسماعيلية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:46 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
منى صموئيل


أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تشغيل 7 مراكز صحية جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الجاري.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم تشغيل مراكز صحة طب أسرة (الرحمة، نفيشة، العرايشية، أبو عطوة، أبو خليفة، القنطرة غرب، أبوصوير)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتي تشمل "الطوارئ، طب الأسرة، الباطنة، الأسنان، الأطفال، النساء، المعمل، الأشعة"، وتمثل 80% من احتياجات الفرد للخدمات الصحية.

وأضاف السبكي، أنه من المقرر انضمام 66 منشآة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، منها 12 مستشفى تم تشغيل 3 منهم حتى الآن (مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية، طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة)، إضافة إلى 54 مركز ووحدة صحية تم تشغيل 22 مركز ووحدة منهم خلال المرحلة الأولى لتشغيل المنظومة الجديدة إلى جانب تشغيل 7 مراكز صحية جديدة الآن، ليصل بذلك عدد المراكز والوحدات الصحية المقدمة لخدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة إلى 29 مركز ووحدة صحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مستقبل الرعاية الصحية في مصر وأحد الركائز الأساسية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يضمن علاج كل المصريين بجودة عالمية بما يشمله من تقديم خدمات ورعاية صحية عالية المستوى وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية، وشموله الرعاية الصحية للأسرة وليس الفرد فقط، وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية، إلى جانب أنه يضمن السفر للعلاج بالخارج في حالة عدم توافر العلاج محليًا، ونظام تأميني تتكفل فيه الدولة بدفع اشتراكات علاج غيرالقادرين.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد عاطف، المنسق التنفيذي العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار تكثيف الجولات الميدانية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والتأكد من مطابقة تنفيذه وفقًا لأعلى مقاييس ومعايير الجودة العالمية من ناحية الإنشاءات والتجهيزات والبنية التحتية للتحول الرقمي للخدمات، إضافة إلى تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام المشروع والأعمال المتبقية بالمحافظات.

وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتكثيف متابعة المشروعات القومية، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، وإنجازه في غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عام لتمتد التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين تحت مظلته.
التأمين الصحي الشامل: 7 مراكز صحية جديدة لتقديم خدمات الرعاية الأولية بالإسماعيلية
التأمين الصحي الشامل: 7 مراكز صحية جديدة لتقديم خدمات الرعاية الأولية بالإسماعيلية
التأمين الصحي الشامل: 7 مراكز صحية جديدة لتقديم خدمات الرعاية الأولية بالإسماعيلية
التأمين الصحي الشامل: 7 مراكز صحية جديدة لتقديم خدمات الرعاية الأولية بالإسماعيلية

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