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الإسكان: فوزنا بجائزة الأمم المتحدة يضع مصر في الريادة العالمية (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 تضيف لمجهود الهيئة، والتي تعتبر أحد جهات الدولة التي تحقق رؤية الدولة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذه الجائزة تضع هيئة المجتمعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة والدولة المصرية على الاهتمام العالمي، موضحًا أن جزء كبير من المشروعات التي تتم تهتم بتحقيق عائد محلي للمواطن المصري، وجزء أخر يهتم بوضع مصر على الخريطة والريادة العالمية في جميع المجالات، وهذه الجائزة خاصة بمجال العمران.

وتابع مساعد وزير الإسكان، أن الهيئة تساهم في تطوير المدن القائمة والعشوائيات والمناطق الغير آمنة للارتقاء بالمجتمعات العمرانية القائمة بالإضافة لإنشاء المدن الجديدة، مستدلًا على ذلك بتطوير بحيرة عين الصيرة، والذي يساهم في تحسين البيئة وتقليل التلوث كأحد أهداف الاستدامة التي نسعى لتحقيقها.

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الريادة الأمم المتحدة الإسكان أخبار مصر

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