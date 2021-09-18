الإسكان: فوزنا بجائزة الأمم المتحدة يضع مصر في الريادة العالمية (فيديو)

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن فوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021 تضيف لمجهود الهيئة، والتي تعتبر أحد جهات الدولة التي تحقق رؤية الدولة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذه الجائزة تضع هيئة المجتمعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة والدولة المصرية على الاهتمام العالمي، موضحًا أن جزء كبير من المشروعات التي تتم تهتم بتحقيق عائد محلي للمواطن المصري، وجزء أخر يهتم بوضع مصر على الخريطة والريادة العالمية في جميع المجالات، وهذه الجائزة خاصة بمجال العمران.



