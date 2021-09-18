ماني يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك كريستال بالاس (فيديو)

استطاع ليفربول أن يسجل الهدف الأول في شباك كريستال بالاس في منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





الهدف جاء في الدقيقة 43 بعد رأسية من صلاح يصدها حارس كريستال لكن ترتد منه أمام ساديو ماني ليستغل الفرصة هذه المرى ويسجل هدف "الريدز" الأول.





ويشارك النجم المصري محمد صلاح أساسياً في التشكيل الأساسي أمام كريستال بالاس.

ويشهد تشكيل ليفربول العديد من التغييرات، حيث يظهر إبراهيما كوناتي مع الريدز للمرة الأولى.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون - جيمس ميلنر- إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - فابينيو - ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.





