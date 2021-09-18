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عاجل.. صادرات مصر من الورق تقفز 25 % خلال 2021

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:15 م
الورق
الورق
محمد عصام

أظهرت بيانات رسمية ، اليوم السبت، ارتفاع صادرات مصر من منتجات الورق خلال أول 8 شهور من 2021 بنسبة  25% على أساس سنوي لتصل إلى 196 مليون دولار.


 

جاء هذا في تقرير رسمي صادر من المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات، كشف ، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 43٪ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، والتي سجلت 596.6 مليون دولار مقابل 416.2 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد باقي منتجات القطاع،  أوضح المجلس أن   حجم صادرات منتجات التغليف بلغ  388.9 مليون دولار خلال ذات الفترة بارتفاع 54.4% عن ذات الفترة من عام 2020.

 

ولفت المجلس إلى أن  صادرات  منتجات الطباعة والكتب سجلت زيادة في بنسبة 51 ٪ خلال نفس الفترة المذكورة؛ لتبلغ 11.34 مليون دولار في 2021 نظير 7.53مليون دولار في 2020.

 

وأعلن زيادة في صادرات الكرافت والفلوتنج خلال أول 8 أشهر من 2020 حيث سجلت صادرات الكرافت 471 ألف دولار في 2020 مرتفعًا إلى 3.826 مليون دولار خلال 2021، أما الفلوتنج سجل 4.48 مليون دولار في 2020 وحقق قفزة كبيرة إلى 48.98 مليون دولار أول 8 أشهر من 2021.

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