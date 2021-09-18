محافظ أسوان يشيد بروح التلاحم بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية وخاصة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالى قرى حياة كريمة من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية، بجانب إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفي بإنشاء المعاهد الأزهرية.







جاء ذلك إثناء لقاء المحافظ مع وفد الأزهر الشريف برئاسة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وقد أثنى اللواء أشرف عطية على الدور البناء الذى يقوم به الأزهر الشريف في نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى، ليؤكد ذلك بأن مصر هى مهد السماحة والإعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة





ووجه تقديم كافة التسهيلات الإدارية لدعم جهود الأزهر الشريف في إنشاء المعاهد الأزهرية، بجانب التنسيق بين المنطقة الأزهرية ومديرية التضامن الإجتماعى لتسهيل عمل لجان الفتوى من أجل حل المشاكل الأسرية والعائلية والتي أصبحت الشرارة الأولى لإندلاع أي خلافات قبلية أو طائفية، وهو الذى يتوازى مع وضع برنامج عمل متكامل لتكثيف الوعى الدينى والأخلاقى من خلال قيام الوعاظ والخطباء بإلقاء محاضرات داخل الجامعة والمدارس والأندية ومراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة..





ومن جانبه وجه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشكر لمحافظ أسوان على دعمه الغير محدود لجهود الأزهر الشريف بجناحيه الدعوة والتعليم ومنها تنظيم القافلة الدعوية في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجارى بمدينة أبوسمبل السياحية وقرية وادى العلاقى والتي تستهدف توضيح الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة، بجانب بث روح الولاء والإنتماء للوطن، بالإضافة إلى توزيع ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر إحتياجًا في هذه المناطق، موضحًا بأن الأزهر الشريف يشهد تطويرًا لتعظيم دور الأئمة لنشر الخطاب الدينى المعتدل حيث سيتم لأول مرة تكثيف الدورات التدريبية للأئمة وإمدادهم بالمعلومات العامة في العلوم السياسية والإقتصادية ولغة الجسد، وكذا لغة الإشارة لذوى الإعاقة، علاوة على زيادة الجرعات الثقافة الدينية الوسطية بعيدًا عن التشدد والمغالاة.