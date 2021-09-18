جثمانه يصل مصر اليوم.. تفاصيل وفاة شاب مصري في ظروف غامضة بإيطاليا

تحقق السلطات الإيطالية، في واقعة وفاة شاب مصري، في ظروف غامضة، بالقرب من مدينة لودي.



وتتابع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سير التحقيقات، كما تجري الوزارة اتصالاتها من أجل إنهاء إجراءات شحن جثمان الشاب المتوفى، وإعادته إلى مسقط رأسه في محافظة المنوفية، حيث سيوارى التراب.



وتأتي تحركات الوزارة في هذا الملف بشكل عام، وفي تلك الواقعة بشكل خاص، متماشية مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة والمستمرة، لجميع الأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، والسفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، بضرورة رعاية المصريين في الخارج، وتوفير الدعم اللازم لهم ولذويهم وقت المحن والأزمات.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل وفاة شاب مصري في ظروف غامضة بإيطاليا:







البداية



عثرت السلطات الإيطالية على جثمان شاب مصري يدعى إسلام عيد أحمد، يبلغ من العمر 30 عاما، وهو من مركز تلا، بمحافظة المنوفية، ومقيم بإيطاليا، متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية، على بعد 4 كيلومترات من مدينة لودي الإيطالية.







وزارة الهجرة تتابع الواقعة



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واقعة وفاة الشاب المصري، كما تواصلت مع أهله المقيمين في مدينة ميلانو الإيطالية، وقدمت لهم واجب العزاء.







مصر تتابع التحقيقات



وأكدت ويرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتابع سير التحقيقات في واقعة وفاة الشاب المصري إسلام عيد، المقيم في فيا لودينو في لودي الإيطالية، بالتعاون والتواصل مع القنصلية العامة المصرية بميلانو، للوقوف على سبب الوفاة غير المعروف حتى الآن.







سبب الوفاة



من جانبهم، أوضح أهل المواطن المصري المتوفى أنه تم العثور على جثته، من قبل الشرطة الإيطالية، على طول خطوط السكك الحديدية الواقعة بين محلية ساندون ومزرعة كارازينا، وتدخل رجال الإطفاء وشرطة السكك الحديدية في الحال، لكن لم يستطع الأطباء الذين وصلوا على الفور إنقاذه، كما أنه لم يتم التأكد بعد من ظروف الوفاة، وهناك شكوك بأن سبب الوفاة يعود لارتطامه بجانبه بقطار متحرك، مؤكدين أنه كان يعاني من إعاقة في القدم تسببت في صعوبة حركة سيره.





الجثمان يصل مصر اليوم



وأضافت وزيرة الهجرة أنها تتابع وصول جثمان المتوفى إلى مصر، والمقرر له اليوم السبت، بعدما تم احتجاز الجثمان لأيام عدة من قبل السلطات الإيطالية كإجراء استقصائي واحترازي في محاولة للتأكد من سبب الوفاة، لكن أهل المتوفي طالبوا بعودة الجثمان لدفنه في مصر.







التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التحقيقات في الواقعة مستمرة حتى مع عودة الجثمان إلى مصر، لمعرفة سبب الوفاة والتأكد من إذا كان هناك بعد جنائي في الواقعة أم لا، فضلا عن متابعة جميع حقوقه القانونية لدى السلطات الإيطالية.