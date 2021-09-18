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مفاجأة.. برشلونة يتحرك لطرد رونالد كومان

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:01 م
كومان
كومان
أمل الحلفاوي

أصبح الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على أعتاب الرحيل عن تدريب الفريق الكتالوني، وفقًا لما زعمته تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني، في أولى جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مفاجأة.. برشلونة يتحرك لطرد رونالد كومان

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن إدارة برشلونة حاولت الضغط على جوردي كرويف، مدير كرة القدم في النادي، ونجل الأسطورة يوهان كرويف، حتى يتولى مهمة تدريب الفريق بدلاً من رونالد كومان، خلال الفترة المقبلة، إلا أنه رفض.

وكان كرويف، قد صرح بأنه يرفض تدريب برشلونة، عقب الانضمام للعمل مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة خوان لابورتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كرويف يرى أن كومان يقوم بعمل جدير بالتقدير في ظروف صعبة، كما أنه يدرك صعوبة رحيل ليونيل ميسي، بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي ضربت الفريق الكتالوني.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا كومان رشلونة برشلونة

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