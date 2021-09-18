عاجل.. الحكم بهذه العقوبة على فتاة الهوهوز وصديقها

قضت محكمة جنح الاقتصادية غرب الإسكندرية، بمعاقبة فتاة "تيك توك" المعروفة إعلاميا بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها المصور، بالحبس مع النفاذ لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد اتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وسوء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.





كان المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، قد قرر حبس كل من فتاه التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتحريض على الفسق والإخلال بالآداب الاجتماعية، وسوء استخدام وسائل الاتصال والانترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة وإرسالها الى الأدلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.





وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على فتاة "التيك توك" المعروفة بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها أثناء اختبائهما غرب المدينة، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.





واستمعت النيابة الى أقوال المتهمة الأولى وتم بمواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر ولم تنكرها واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعروف باسم "كائن الهوهوز"، على موقع "تيك توك" وذلك بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، كما نفت التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع.





كما استمعت النيابة العامة الى أقوال صديقها الذي يصغرها بـ 10 سنوات، والذي قرر إنه كان يقوم بتصويرها بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح المادية فيما بينهما.





وأدلى ضابط مباحث الآداب المكلف بالقبض عليهما بشهادته أمام النيابة، وقدم حرز القضية الذي يحتوي على مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، وهما هاتفين محمولين خاصين بالمتهمة الأولى وهاتف يخص المتهم الثاني، يحتوي على الفيديوهات المخلة بالآداب المنشورة.





كان المحامي أشرف فرحات، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة "كائن الهوهوز" وزوجها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.





وأضاف المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني للنائب، أن الفتاة وصديقها قاما بتصوير فيديوهات في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية، وأضاف في بلاغه أنهما لم يكتفيا بذلك بل حللا ما حرمه المولى - عز وجل - في الفيديوهات ونالا من أهل الصعيد في إهانة واضحة لهم.



