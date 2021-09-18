4 وديات تُجهز منتخب السويس للموسم الجديد





يخوض الفريق الأول بنادى منتخب السويس 4 مباريات ودية استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.



وحيث نشر نادي منتخب السويس عبر موقعه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خوض 4 مواجهات ودية خلال معسكر القاهرة، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2022/2021.







ومن المقرر ان يلعب منتخب السويس مع بلبيس و فاركو و دكرنس و حرس الحدود استعدادا للموسم الجديد ".



جدير بالذكر أن فريق منتخب السويس يفتتح مشواره في الموسم الجديد بمجموعة القاهرة، أمام فريق زد اف سي 1 أكتوبر المقبل.