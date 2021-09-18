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4 وديات تُجهز منتخب السويس للموسم الجديد

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


يخوض الفريق الأول بنادى منتخب السويس 4 مباريات ودية استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وحيث نشر نادي منتخب السويس عبر موقعه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خوض 4 مواجهات ودية خلال معسكر القاهرة، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2022/2021.



ومن المقرر ان يلعب منتخب السويس مع بلبيس و فاركو و دكرنس و حرس الحدود استعدادا للموسم الجديد ".

جدير بالذكر أن فريق منتخب السويس يفتتح مشواره في الموسم الجديد بمجموعة القاهرة، أمام فريق زد اف سي 1 أكتوبر المقبل.

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