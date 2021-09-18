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2.3 تريليون دولار إجمالي إيرادات الصين خلال 8 شهور

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:00 م
وكالات

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية يوم الجمعة، أن الإيرادات المالية للصين سجلت زيادة بنسبة 18.4 %  على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وبلغت الإيرادات المالية للبلاد حوالي 15.01 تريليون يوان (حوالي 2.33 تريليون دولار أمريكي) خلال هذه الفترة، بحسب الوزارة.

ووصلت عائدات الضرائب إلى 12.96 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 19.8 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر مصدر للإيرادات المالية في البلاد، بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 4.54 تريليون يوان، في حين قفزت الإيرادات من ضريبة الدخل الفردي بنسبة 23 في المائة عن العام الماضي لتبلغ 939.7 مليار يوان.

وفي الأشهر الثمانية الأولى، جمعت الحكومة المركزية والحكومات المحلية ما يقرب من 7.05 تريليون يوان و 7.96 تريليون يوان من الإيرادات المالية على التوالي، بزيادة 18.9 في المائة و 17.9 في المائة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أيضا أن الإنفاق المالي الصيني ارتفع بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 15.54 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.

وقالت الوزارة إن الإنفاق المالي على التعليم شهد زيادة سنوية بنسبة 7.9 في المائة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفع الإنفاق على الرعاية الصحية والطبية بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي.

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