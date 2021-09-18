بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات فيوتشر الجديدة

نجح نادي فيوتشر إف سي "كوكاكولا سابقًا" والصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، في تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية استعدادًا للموسم الكروي المقبل 2021 – 2022.





وحرص مسئولو نادي فيوتشر على إبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك من أجل المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز وعدم الهبوط لدوري القسم الثاني.





ويعتبر نادي فيوتشر من أكثر الأندية التي أبرمت صفقات في الميركاتو الصيفي هذا الموسم حيث تعاقد حتى الآن مع 11 لاعبًا تقريبًا هم:-





محمود رزق – مصطفى البدري – محمد فاروق – غنام محمد – محمود شعبان – أحمد عاطف – محمود مرعي – محمود حمدي - محمود جنش - سعد سمير - كريم نيدفيد





ولا يزال نادي فيوتشر إف سي يواصل مفاوضاته مع بعض اللاعبين للتعاقد معهم في الفترة المقبلة.



