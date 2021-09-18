نجم مانشستر سيتي على طاولة برشلونة في يناير

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني سيحاول التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي في الصيف الماضي عن طريق إدراجه في صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبلي أو سيرجي روبيرتو لكن لم ينجح النادي الكتالوني في ذلك.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيحاول التعاقد مع سترلينج في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم مستغلاً وضع النجم الإنجليزي مع المان سيتي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي أصبح لا يمانع بيع سترلينج لأن النجم الإنجليزي لم يعد لاعباً أساسياً في تشكيلة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز منذ الموسم الماضي.



