Advertisements

نجم مانشستر سيتي على طاولة برشلونة في يناير

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:06 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني سيحاول التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي في الصيف الماضي عن طريق إدراجه في صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبلي أو سيرجي روبيرتو لكن لم ينجح النادي الكتالوني في ذلك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيحاول التعاقد مع سترلينج في الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم مستغلاً وضع النجم الإنجليزي مع المان سيتي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي أصبح لا يمانع بيع سترلينج لأن النجم الإنجليزي لم يعد لاعباً أساسياً في تشكيلة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتزنز منذ الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي سترلينج برشلونة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تعرف على حقيقة حرمان الزمالك من الصفقات لمدة فترتين

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 3 ساعات

جديد مفاوضات الزمالك لحسم ملف تجديد عقد بن شرقي

منذ أقل من ساعة

رسالة غامضة من خالد الغندور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ أقل من ساعتين

خاص.. موسيماني يمنح نجم الأهلي فرصة أخيرة حتى يناير

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جوارديولا يريد خطف نجم برشلونة إلى مانشستر سيتي.. واللاعب يرد

نجم برشلونة على رادار مانشستر سيتي

جوارديولا يتحرك لضم روبيرتو من برشلونة

برشلونة يستهدف نجم مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:50 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

02:16 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements