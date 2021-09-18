Advertisements

بشروط معينة.. محمد هنيدي يتحدى فان دام في مباراة مفتوحة.. والأخير يرد

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:10 م
هنيدي
هنيدي
منار أشرف داود
تحدى الفنان محمد هنيدي النجم الكبير فان دام من خلال صورة ساخرة نشرها اليوم،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "هنيدي" على الصورة قائلًا:"مازلت عند كلمتي مباراة بدون قوانين في قفص هيل ان سيل بشرط واحد إيدك الاثنين يبقوا مربوطين ".

وعلق "فان دام" من خلال التعليقات ردًا مازحًا فيه هنيدي قائلًا:"استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم "الأنس والنمس" الذي يعرض حاليًا في السنيمات وهو من بطولة محمد هنيدى، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.
بشروط معينة.. محمد هنيدي يتحدى فان دام في مباراة مفتوحة.. والأخير يرد
بشروط معينة.. محمد هنيدي يتحدى فان دام في مباراة مفتوحة.. والأخير يرد
بشروط معينة.. محمد هنيدي يتحدى فان دام في مباراة مفتوحة.. والأخير يرد
بشروط معينة.. محمد هنيدي يتحدى فان دام في مباراة مفتوحة.. والأخير يرد

الكلمات المفتاحية

محمد هنيدي فيلم الإنس والنمس فول الصين العظيم فان دام الإنس والنمس آلفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح يسجل ويقود ليفربول لتخطي كريستال بالاس بثلاثية وتصدر البريميرليج (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

أرقام مُذهلة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

محمد هنيدي يروح لفيلم "الإنس والنمس".. صورة

تعرف علي موعد طرح "الانس والنمس" لمحمد هنيدي

شاهد.. محمد هنيدي لجمهوره: "اللي بيخاف يروح"

الانس والنمس يستعد للطرح بالسينمات

طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الإنس والنمس" (فيديو)

صابرين تشوق جمهورها لفيلم "الإنس والنمس"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:50 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

06:29 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements