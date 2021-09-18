بشروط معينة.. محمد هنيدي يتحدى فان دام في مباراة مفتوحة.. والأخير يرد

تحدى الفنان محمد هنيدي النجم الكبير فان دام من خلال صورة ساخرة نشرها اليوم،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "هنيدي" على الصورة قائلًا:"مازلت عند كلمتي مباراة بدون قوانين في قفص هيل ان سيل بشرط واحد إيدك الاثنين يبقوا مربوطين ".



وعلق "فان دام" من خلال التعليقات ردًا مازحًا فيه هنيدي قائلًا:"استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم "الأنس والنمس" الذي يعرض حاليًا في السنيمات وهو من بطولة محمد هنيدى، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.