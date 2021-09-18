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صاعق كهربائي ومنشار.. اعترافات مثيرة لمتهم بقتل نجله بمصر القديمة
السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:51 م
داليا عادل
اعترف المتهم بقتل نجله أمام جهات التحقيق المختصة، حيث قال إن الطفل المجني عليه نجله من زوجته الأولى، وأنه دائما كان يضربه هو وشقيقته منذ الصغر، بغرض التأديب وأن زوجته الأولى طلقت منه بسبب عنفه الشديد معها ومع أبنائه.
وأضاف المتهم، أن نجله يعيش بينه وبين طليقته، وأنه متزوج من أخرى ويوم الواقعه كان يمكث عنده وقام بضربه بغرض تأديبه، وأنه دائما ما يضربه ولم يكن يقصد قتله وظن أنه كان مغشي عليه حتي سقط قتيل، وحاول دفنه دون علم الشرطة فأحضر مفتش الصحه وأخبره أنه سقط من علو وتوفي، ولكن الطبيب رفض تصديقه وأكد أنها جريمة قتل لوجود اثار ضرب وتعذيب بجسد الطفل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتعليق نجله في السقف وعرضه إلي صاعق كهربائى عدة مرات، ثم ضربه بمنشار نجاره خاص بشغله علي رأسه مما أدى إلي ارتجاج في المخ والوفاة في الحال.
وعن اكتشاف الواقعه قام الأهالي عقب رفض الصحه استخراج تصريح الدفن، بإبلاغ الشرطه عن الواقعة وتم ضبط المتهم والتحفظ علي جثة الطفل ونقلها إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابه.
وجاء في قرار النيابة بحبس المتهم بتهمة تعذيب وقتل نجله أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وصرف الزوجه من سرايا النيابه.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد الأهالي يفيد بقتل نجار لنجله ١٢ سنة.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم.
بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده، حيث تعدي عليه بالضرب بسبب سؤء سلوكه لكنه توفى وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وأضاف المتهم، أن نجله يعيش بينه وبين طليقته، وأنه متزوج من أخرى ويوم الواقعه كان يمكث عنده وقام بضربه بغرض تأديبه، وأنه دائما ما يضربه ولم يكن يقصد قتله وظن أنه كان مغشي عليه حتي سقط قتيل، وحاول دفنه دون علم الشرطة فأحضر مفتش الصحه وأخبره أنه سقط من علو وتوفي، ولكن الطبيب رفض تصديقه وأكد أنها جريمة قتل لوجود اثار ضرب وتعذيب بجسد الطفل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتعليق نجله في السقف وعرضه إلي صاعق كهربائى عدة مرات، ثم ضربه بمنشار نجاره خاص بشغله علي رأسه مما أدى إلي ارتجاج في المخ والوفاة في الحال.
وعن اكتشاف الواقعه قام الأهالي عقب رفض الصحه استخراج تصريح الدفن، بإبلاغ الشرطه عن الواقعة وتم ضبط المتهم والتحفظ علي جثة الطفل ونقلها إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابه.
وجاء في قرار النيابة بحبس المتهم بتهمة تعذيب وقتل نجله أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وصرف الزوجه من سرايا النيابه.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد الأهالي يفيد بقتل نجار لنجله ١٢ سنة.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم.
بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده، حيث تعدي عليه بالضرب بسبب سؤء سلوكه لكنه توفى وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.