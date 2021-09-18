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صاعق كهربائي ومنشار.. اعترافات مثيرة لمتهم بقتل نجله بمصر القديمة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:51 م
جثة
جثة
داليا عادل
اعترف المتهم بقتل نجله أمام جهات التحقيق المختصة، حيث قال إن الطفل المجني عليه نجله من زوجته الأولى، وأنه دائما كان يضربه هو وشقيقته منذ الصغر، بغرض التأديب وأن زوجته الأولى طلقت منه بسبب عنفه الشديد معها ومع أبنائه.

وأضاف المتهم، أن نجله يعيش بينه وبين طليقته، وأنه متزوج من أخرى ويوم الواقعه كان يمكث عنده وقام بضربه بغرض تأديبه، وأنه دائما ما يضربه ولم يكن يقصد قتله وظن أنه كان مغشي عليه حتي سقط قتيل، وحاول دفنه دون علم الشرطة فأحضر مفتش الصحه وأخبره أنه سقط من علو وتوفي، ولكن الطبيب رفض تصديقه وأكد أنها جريمة قتل لوجود اثار ضرب وتعذيب بجسد الطفل.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتعليق نجله في السقف وعرضه إلي صاعق كهربائى عدة مرات، ثم ضربه بمنشار نجاره خاص بشغله علي رأسه مما أدى إلي ارتجاج في المخ والوفاة في الحال.

وعن اكتشاف الواقعه قام الأهالي عقب رفض الصحه استخراج تصريح الدفن، بإبلاغ الشرطه عن الواقعة وتم ضبط المتهم والتحفظ علي جثة الطفل ونقلها إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابه.

وجاء في قرار النيابة بحبس المتهم بتهمة تعذيب وقتل نجله أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وصرف الزوجه من سرايا النيابه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد الأهالي يفيد بقتل نجار لنجله ١٢ سنة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده، حيث تعدي عليه بالضرب بسبب سؤء سلوكه لكنه توفى وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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