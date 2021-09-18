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خالد الجندي: السخرية من أعظم أسلحة الإسلام للرد على المشككين (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:51 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن سلاح السخرية من أعظم الأسلحة التي وضعتها الشريعة الإسلامية.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن بعض الناس يخافوا من سلاح السخرية لكونهم مهزومين ليس لديهم ثقة في أنفسهم وغير قادرين على المواجهة.

ونوه بأن السخرية تكون في بعض الأحيان ضرورة شديدة الاحتياج، لكون الخصم والعدو والفاسق حتى يقنعك بفكرته يريد تحطيمك نفسيًا، مثلما يفعل رافضي السنة الذين وصل بهم البجاحة للقول بأنه لا توجد صلاة في الشريعة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الداعية محمد هداية، يرى ان من يقرأ القرآن ويتصدق للميت قليل الآدب، معقبًا: "عايزني أقوله أي يا هداية باشا يا برنس يا ملك القعدة يا رجل يا فظيع قطعنا تقطيع، هنا لا بد من السخرية، ده واحد بيقول أن علماء 14 قرن كانوا مغيبين عن الوعي ولا يدركوا أنه لا يوجد صلاة نهارية ولا صلاة الجمعة، والبعض يقول أنه يستفيد منه، طبيعي ما هو عملك تخفيض 50 % طبيعي تستفيد منه"، مؤكدًا أن السخرية هي سنة الله ورسله وملائكته وأنبياءه وأهل الجنة وهي شرع الله.

الكلمات المفتاحية

خالد الجندي السخرية الاسلام اخبار مصر

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