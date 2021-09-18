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الجندي: الأجيال الجديدة أصبحت بين جهل الأبناء وعجز العلماء (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 05:59 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أننا نواجه حرب، معقبًا: "جميع الاتجاهات اللا دينية شاده حيلها عليكم، كلهم خرجوا من الشقوق من يهاجموا البخاري وينكروا السنة ويحللوا البيرة والخمر والفسق والموبقات بـ 100 مبرر".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الأجيال الجديدة أصبحت بين جهل الأبناء وعجز العلماء، وأصبحوا كالأيتام على موائد اللئام.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أننا أصبحنا في زمن الفشر، معقبًا ساخرًا: "الكثيرون يدعوا حصولهم على الدكتوراه في تحرير مخطوط حركة أنكل الرجل الساعة 2 العصر، والكل يقوله يا دكتور وفي الأخر نكتشف أنه دبلوم تجارة"، متعهدًا بعدم التوقف عن الرد على هؤلاء، قائلًا: "بطلنا نسكت رزقنا على الله، اللي يزعل يزعل".

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خالد الجندي الشريعة الاسلامية الدين اخبار مصر

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