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برلماني: القطاع السياحي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتحديات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:05 م
النائب البرلماني
النائب البرلماني
إيمان أسامة
قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن القطاع السياحي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالتحديات الكثيرة التى واجهت الدولة المصرية خاصة بعد مرور ثورتين وفترة من عدم الاستقرار وبمجرد التقاط الأنفاس أتى الوباء العالمي (فيروس كورونا) ليصيب القطاع عالميًا بشلل تام إلا أننا نجد دائمًا أن الدولة المصرية تستثمر الأزمات إلى مكتسبات والمحن إلى منح فقد كانت فترات التوقف دائمًا ما تكون فرصة لإعادة البنية التحتية وتدريب العاملين.

وأوضح"القط" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ بإعادة إرساء دعائم المنظومة الأمنية وتغيير الصورة الذهنية عند السائح بأن مصر آمنة ومستقرة مما أدى إلى تشجيع الحكومة مواطنيها على السياحة في مصر، كما أن الرئيس السيسي وضع استراتيجية سياحية خلال ترأسه المجلس الأعلي للسياحة مما كان لها أثر إيجابي كبير في التعامل مع كورونا والإجراءات الوقائية الخاصة بها وما تبع كورونا من اضطرابات في المنطقة كان في صالح مصر التى تُعد الأكثر أمانًا واستقرارًا في الشرق الأوسط.

وأكد: أن القطاع السياحي شهد تطورًا كبيرًا في التسويق السياحي والتنوع في المجالات السياحية مثل السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات جعل مصر دائمًا في دائرة الضوء وذلك له عائد مباشر على المواطن.

وأشار أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ إلى أنه يعمل به ملايين من المصريين سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة فهو يعد مصدر دخل لملايين الأسر، كما يؤثر القطاع السياحي في الاستثمار لإظهار صور الاستقرار والتنمية في الدولة المصرية.

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