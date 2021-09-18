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مانشستر سيتي يقع في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:08 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
مصطفى صابر
سقط نادي مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ساوثهامبتون في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي :- 

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : والكر - روبن دياز - ناثان أكي - كانسيلو

خط الوسط : فيرناندينهو - غوندوغان - بيرناردو سيلفا

خط الهجوم : رحيم ستيرلينج - خيسوس - جريليش.

في المقابل لعب فريق نادي ساوثهامبتون كالآتي :-

حراسة المرمى : اليكس ماكارثي.

خط الدفاع : فالنتينو ليفرمامينتو ، جاك سيتفينس ، جان بيندراك ، كايل والكر بيريتس.

خط الوسط : ناثان ريدموند ، جيمس وارد بروس ، اوريال روميو ، محمد اليونسي.

خط الهجوم : ادام ارمسترونج ، شي أدامز.

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مانشستر سيتي ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي التعادل أمام ساوثهامبتون

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