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أرقام مُذهلة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:08 م
صلاح
صلاح
علي نبوي
واصل المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول منذ الانتقال لصفوفه قادمًا من روما في صيف 2017.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف في مباراة فريقه اليوم أمام كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج للموسم 2021-2022.

أرقام مُذهلة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول

وسحل صلاح هدف فريقه الثاني في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 78 في المباراة التي انتصر فيها ليفربول بنتيجة 3-0.

وخلال 150 مباراة خاضها محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي سجل 99 هدفًا وصنع 36 هدفًا آخر.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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