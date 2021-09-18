أتلتيكو مدريد يتعادل مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي، أمام ضيفه أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





سقوط أتلتيكو وطرد فيليكس

جاءت المباراة سريعة بين الفريقين وكان أتلتيكو مدريد الأقرب في عدة أوقات لهز الشباك، إلا أنهم فشلوا في النهاية في تشجيل أي هدف.





وشهدت المباراة طرد البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 بعد حصوله على إنذراين من قبل حكم المباراة.





ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 11 نقطة في المركز الأول بشكل مؤقت، فيما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.