البرلمان العربي يدين إعدام ميليشيا الحوثي لـ9 أشخاص بينهم قاصر

أدان البرلمان العربي، اليوم السبت، انتهاكات ميليشيا الحوثي المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة، وذلك بعد إعدام الميليشيا 9 أشخاص من بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في جريمة إرهابية جديدة.





وشدد البرلمان العربي، فى بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا الإنقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.





وحسب البيان، دعا البرلمان العربي، المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الانقلابية.





وفى وقت سابق من اليوم، أقدمت ميليشيات الحوثي على إعدام 9 أشخاص بالرصاص، في صنعاء، بعد أن اتهمتهم بالتورط في مقتل رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.