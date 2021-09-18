ظافر عابدين يشارك جمهوره بلحظة احتفاله بعيد ميلاد mbc

نشر الفنان ظافر عابدين صورة من حفل ذكرى مرور 30 عامًا على قنوات mbc، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "ظافر" على الصورة قائلًا:"من احتفال ذكرى الثلاثين ل mbc "، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ظافر عابدين مسلسل "عروس بيروت"، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يتعرف على فتاة بالصدفة ويغرم بها، لكن والدته تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة، من بطولة ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وسامي أبو حمدان وفائق عرقسوسي وليا مباردي ورشا مهدي ومحمد الأحمد وفارس ياغي وأيمن عبد السلام ولينا حوارنة وضحى الدبس، وتم إنتاجة في لبنان وتركيا.