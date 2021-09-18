الصين : صناعة الحوسبة تكتسب زخما كبيرا خلال 2021

ذكر المؤتمر العالمي الـ18 للحوسبة، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين، أن إجمالي قوة الحوسبة الصينية تبوأ وصافة الترتيب العالمي في العام الماضي 2020، ما يشير إلى مواصلة الصناعة اكتساب زخم نمو جيد في البلاد.

وأضاف المؤتمر أن القائمة الصادرة حديثاً حول أفضل 500 كومبيوتر عملاق عالمياً، تضمنت 186 كومبيوتر من الصين.

ونُظّم المؤتمر بشكل مشترك بين حكومة مقاطعة هونان ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وانعقد تحت موضوع "حوسبة العالم لخلق عصر جديد".

وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 800 أكاديمي وخبير ورائد أعمال من داخل وخارج الصين.

وإلى جانب حفل الافتتاح، سيشهد المؤتمر عقد 12 منتدى وحدثاً خاصاً، ومنافستين، ومعرضا لتكنولوجيات الإبداع وإنجازات تطبيق المنتجات في صناعة الحوسبة، فضلاً عن مناقشة اتجاهات تنمية الحوسبة، والتعاون الصناعي ومستقبل العصر الرقمي.

وفي هذا السياق؛ قال وانغ تشي جون، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إن تنمية الاقتصاد العالمي الحالية تمر بتغير عميق، فيما سيوفر تسريع نقل تكنولوجيا المعلومات طلباً قوياً.

وأضاف وانغ أن من الضروري العمل على تحسين قدرة الإمداد ومستوى قوة الحوسبة لتوفير دعم قوي لتنمية الاقتصاد الرقمي.