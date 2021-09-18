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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 19 سبتمبر 2021 في جمهورية مصر العربية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:24 م
حالة الطقس - صورة أرشيفية
حالة الطقس - صورة أرشيفية
نشرت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر "فيسبوك" بيانًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 19 سبتمبر 2021 في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدًا الأحد في مصر

وقالت الأرصاد، إن طقس للغد سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، كما يسود طقس رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء ليلًا.

وواضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط يكون معتدلاً، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر و2.25 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الأحد في مصر

العظمى/ الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 30 23

دمياط 30 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 26

طابا 33 23

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28

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