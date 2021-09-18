Advertisements

الإصابات تضرب ميلان قبل مواجهة يوفنتوس

السبت 18/سبتمبر/2021 - 06:29 م
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش ليس سوبرمان وبالتالي لن يتعافى في الوقت المناسب للحاق بمواجهة يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

الإصابات تضرب ميلان قبل مواجهة يوفنتوس
وعاد المهاجم السويدي المخضرم إلى الملاعب في الجولة الماضية بعد تعرضه لإصابة في الركبة في مايو أيار، وسجل هدفا في الفوز على لاتسيو، لكنه غاب عن الخسارة أمام ليفربول في منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في وتر العرقوب.


وقال بيولي في مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مباراة القمة المرتقبة في تورينو "إبرا يود أن يكون سوبرمان لكنه ليس كذلك. قمنا بتقييم حالته ولم تتحسن كثيرا. هو و(أوليفييه) جيرو لن يكون بوسعهما اللعب بسبب إصابة في أسفل ظهر (المهاجم الفرنسي). سنعتمد على اللاعبين المتاحين".

وعاد ميلان إلى دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2013-2014 بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي.


وبدأ ميلان الدوري المحلي بشكل رائع وفاز في أول ثلاث مباريات، بينما جاءت بداية يوفنتوس سيئة ولديه نقطة واحدة فقط.


وقال بيولي "نشعر أننا فريق قوي ونحاول الفوز بكل مباراة. التنافس قوي في الدوري الإيطالي ومستويات فرق القمة متقاربة. أمام يوفنتوس ستكون مباراة قوية ولا يزال بوسع المنافس حصد لقب الدوري".

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا مواجهة يوفنتوس الإصابات تضرب ميلان

أخبار تهمك

عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة "السجود للكلب"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد هدفه في كريستال بالاس..صلاح يقتحم قائمة "العظماء العشرة" في تاريخ ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الثنائي الناري

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة محسن المنسي شبيه السادات.. والدفنة بمسقط رأسه في الغربية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات فيوتشر الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ يوم

أرقام مُذهلة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يومين

تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

منذ نصف ساعة

آخر تطورات ملف تجديد عقد معلول مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

السر وراء غضب إبراهيموفيتش مع مدربه ستيفانو بيولي

مدرب ميلان: مساهمة إبراهيموفيتش مع الفريق كانت استثنائية

مدرب ميلان: إبراهيموفيتش يريد اللعب دائما

بشري سارة في ميلان بشأن إبراهيموفيتش

ميلان يتلقى خبراً ساراً قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

إبراهيموفيتش على رأس قائمة ميلان ضد يوفنتوس

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:50 م

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

عاجل.. كارتيرون يستقر على إعارة نجم الزمالك بعد ضم النقاز

03:30 م

الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

06:29 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements