بخلاف كورونا.. 4 تطعيمات يجب على الطلاب تلقيها قبل بدء الدراسة

يتجهز جميع الطلاب في هذا الوقت من كل عام لبدء العام الدراسي الجديد، حيث يبدأون في تحضير الملابس والأدوات التي يحتاجون إليها، فيما يستعد أولياء الأمور لدفع المصروفات المدرسية.





وخلال العامين الماضيين، أصبح هناك تخوف كبير من الدراسة، وذلك بعد انتشار جائحة فيروس كورونا في معظم دول العالم، ما يدفع أولياء الأمور لاتخاذ جميع الاحتياطات الصحية اللازمة تجنبا لانتشار العدوى فيما بينهم.





وهناك أمراض أخرى معدية من الممكن أن تنتشر بين طلاب المدارس حال إصابة طالب بها، ما يدفع أولياء الأمور إلى تطعيم أبنائهم لحمايتهم من الإصابة بتلك الأمراض.





وسنستعرض لكم التطعيمات والأمصال التي يجب أن يتلقاها الأطفال قبل الدراسة لتجنب الإصابة بالعدوى، وهي كالتالي:-





تطعيمات يجب أن يتناولها الطلاب قبل الدراسة





مصل الأنفلونز الموسمية

يحرص الكثيرون على تناول مصل الأنفلونزا الموسمية بمجرد اقتراب موسم الشتاء، إذ يعد المصل مهما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، وعندما تقترب الدراسة، يحرص أولياء الأمور على حقن أبنائهم به، لتجنب الإصابة بالأنفلونزا، خاصة أن أعراضها تتشابه مع أعراض فيروس كورونا. وتوفر مراكز المصل واللقاح مصل الأنفلونزا الموسمية بسعر يصل إلى 170 جنيها.





مصل المكورات الرئوية

يعد مصل المكورات الرئوية من الأمصال المهمة، والتي يفضل تناولها تجنبا للتعرض للميكروبات المسببة للأصابة بأمراض المناعة، ومن الضروري أن يحرص أولياء الأمور على إعطائه للأطفال قبل الدراسة، ويصل سعر مصل المكورات الرئوية إلى 490 جنيها بمراكز المصل واللقاح في مختلف المحافظات.





مصل الجديري المائي

يأتي العام الدراسي الجديد، وتنتشر العدوى بين الطلاب نتيجة للازدحام في الفصول، ويعد الجديري المائي من أكثر الأمراض المعدية التي تنتشر بين الأطفال، خصوصا في فصل الشتاء، ويصل سعر مصل الجديري المائي إلى 320 جنيها في مراكز المصل واللقاح.





مصل الأنفلونزا البكتيرية

قد يشعر الكثيرين أحيانا بالتعرض للالتهابات في الأذن الوسطى، وفي معظم الأحيان يكون ذلك ناتج عن الإصابة بالأنفلونزا البكتيرية، وفي حالة إذا كان الشخص عرضه للإصابة بتلك الأنفلونزا، يجب أن يتم تناوله قبل بدء الدراسة، ويصل سعر مصل الأنفلونزا البكتيرية إلى 75 جنيها في مراكز المصل واللقاح في مختلف المحافظات.