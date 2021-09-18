الاتحاد السكندري يطلب ضم موهبة الأهلي

اقترب نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي من التوقيع مع لاعب النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





"الاتحاد السكندري يطلب ضم مانو من الأهلي"

ودخل زعيم الثغر في مفاوضات من النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من أجل التوقيع مع عبد الرحمن مانو ناشئ الفريق لمدة موسمين على سبيل الإعارة.





ومنح النادي الأهلي، موافقة خاصة لزعيم الثغر على رحيل اللاعب بشكل معار، على أن يوقع على عقود انتقاله مساء اليوم في حضور رئيس نادي الاتحاد السكندري، ثم ينضم بعدها إلى التدريبات الجماعية.





ويعد عبدالرحمن مانو أحد ناشئي النادي الأهلي، ومن اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين، حيث تأتي خطوة رحيله من أجل اكتساب مزيد من الخبرات.



